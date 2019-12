El enfrentamiento público entre Cathy Sáenz y Rodrigo González sigue dando de qué hablar. La productora de televisión no se quedó callada luego que “Peluchín” advirtiera que la demandará tras verla llorar ante cámaras y acusarlo de ser “acosador” y “maltratador de mujeres”.

A través de sus Stories de Instagram, Cathy envió un contundente mensaje a la exfigura de Latina, en donde sostuvo que identificó a su acosador y que está dispuesta a “defenderse con todas sus fuerzas”.

Pero no todo quedó ahí, en otro Stories, compartió un extenso texto en el que calificó a Rodrigo González de “maltratador de mujeres”, “misógino” y “cobarde”.

A continuación, el mensaje que la conductora de “Mujeres Al Mando” envió a Rodrigo.

“Siendo un líder de opinión ¿decirle ‘chusca’ a alguien no es un insulto? Hablas de casos reales de violencia, entonces ¿qué me insultes y me acoses no es violencia? Sí, obvio que hay muchos casos horribles, pero ninguno de ellos se puede permitir, ni uno solo. No uses la popularidad que tienes para generar odio hacia otra persona. Debe haber mucha gente a la que no le gustas también. De hecho, a mí tampoco me gustas, me pareces misógino, porque en tus historias resaltantes solo atacas a mujeres y a los hombres los pasas por agüita tibia. Tienes una actitud bien cobarde. Te ensañaste con Lourdes Sacín, con Johanna San Miguel, con Yahaira (Plasencia), Karen (Schwarz), Korina (Rivadeneira), Alejandra (Baigorria), Sheyla (Rojas), Mónica (Cabrejos), Janet Barboza, etc. Y esas son solo tus batallas más resaltantes, todas contra mujeres, a las que calificas y críticas a tu gusto sin ningún respeto”.

“Puede haber gente que no me quiera, y así es la televisión, no a todos les vas a gustar, pero utilizar una tribuna con más de un millón de seguidores para hacer comentarios que castiguen a alguien, eso es cobarde. Esto definitivamente es un patrón. A ti qué te importa qué correa uso, o si la novia me quiso regalar su bouquet, o si la gente me quiere o no en la televisión... ¡Qué te importa!”.

“No a la violencia contra la mujer. Hablo por mí y por todas las mujeres a las que has y vienes violentando día a día, hora a hora, minuto a minuto”.