Arremetió con todo. Cathy Sáenz salió a contestarle a Andrea Llosa, quien calificó como burla su denuncia de hostigamiento en contra de Rodrigo Gonzalez ‘Peluchín’. La conductora de ‘Mujeres al mando’ criticó duramente a su colega de ATV y precisó que es “inconsecuente”.

La exproductora señaló que espera que ni Llosa ni nadie de su familia sufra de bullying, en relación a las acusaciones públicas que hizo contra Peluchín por acoso y maltrato en redes sociales.

“Eres totalmente inconsecuente con lo que pregonas. Esta es una historia real, motivada por el brutal hostigamiento por parte de alguien que nunca he conocido y, lo que es peor, no me conoce”, señaló.

“Gracias a Dios, ni tú ni nadie de tu familia ha sufrido de bullying u hostigamiento, porque si eso pasara, ahí vería la leona que eres, la leona a quien sigo por ser la ‘defensora’ de este tipo de derechos...continuaré siguiéndote a pesar de tu inconsecuencia”, agregó Sáenz.

Cathy Sáenz reveló ser víctima de amenazas de muerte a través de WhatsApp

¿QUÉ DIJO LLOSA?

A través de su cuenta de Facebok, Andrea Llosa cuestionó duramente la denuncia que hizo Cathy Sáenz contra Rodrigo González, a quien acusó de maltratarla con sus comentarios.

“Acabo de ver con cierta confusión y vergüenza (lo admito) el testimonio “desgarrador” de Cathy Sáenz (…) El motivo de su llanto, de tamaña congoja y sufrimiento, y que hoy la ha llevado ha sentirse representante y compararse con una mujer maltratada y violentada es porque Rodrigo Gonzáles, desde sus historias en Instagram, la ha llamado chusca, desangelada y se mofa del rating, de la ropa que escoge para vestirse y de sus intervenciones poco chisposas al momento de conducir”, escribió.

Luego, la conductora de “Nunca más” señaló que “ese testimonio me parece una burla, una ofensa para todas las mujeres que realmente son víctimas de violencia y huelen el miedo que más de una vez he visto en sus ojos”.

“Me parece una burla usar la televisión para compararse con una mujer maltratada, agredida, golpeada, y me parece una ofensa utilizar, hacer un llamado a las autoridades que bastante ‘chamba’ tienen con tratar de acabar con la violencia a la mujer”, dice el mensaje.