Cathy Sáenz robó unos minutos de su programa ‘Mujeres al Mando’ para referirse a la ola de críticas que ha recibido el último fin de semana, luego de participar en la cobertura de la ‘boda del año’ entre el futbolista Edison Flores y Ana Siucho.

Durante su participación, Sáenz se quedó con el bouquet de la esposa del Orejitas, motivo por el cual fue duramente señalada por los cibernautas, acusándola de ‘conchuda’ por quedarse con el accesorio de la novia, pese a que ella se lo había ofrecido.

“INCITAN AL ODIO”

Al respecto, la conductora culpó entre lágrimas a Rodrigo González, quien dijo haber sido el que incitó a los internautas de atarcarla. Incluso, señaló que varios de ellos habrían escrito a su número personal para amenazarla de muerte.

"No puede ser que seamos acosadas y maltratadas a través de cualquier medio y no decir nada. El feminicidio ha aumentado en el Perú entre el 2018 y 2019 y no es una broma. Esto puede llegar a un crimen. No soy la única (víctima) y muchas de mis compañeras como Tilsa Lozano, Sheyla Rojas, Michelle Soifer, la misma Karen, Susana Umbert... Somos mujeres maltratadas y por alguien que sistemáticamente nos insulta, nos humilla”, dijo.

Asimismo, señaló que no le temblará la mano para iniciar otro proceso judicial en contra del popular ‘Peluchín’, a quien recordó que ya había ganado un juicio por difamación.

“No voy a permitir que esto pase simplemente como una persona que se da la libertad de juzgar, porque está siendo violento, esto es violencia contra la mujer, y yo voy a llegar hasta el final. Ya hice un juicio que ya gané y voy a seguir porque yo quiero ser una mujer feliz. Mis padres me enseñaron a amar, a ser medida en la crítica y grande en el halago y eso es lo que yo sé hacer. Y no es justo que una persona cree odio alrededor.. Sé que muchas de ustedes, amigas, que están en los medios no pueden hablar pero yo estoy aquí sentada representándolas porque no es posible que esto no pare", acotó.

Peluchín responde

Luego de ser señalado como el culpable de las lágrimas de la exmamacha, el polémico Rodrigo Gonzáles no dudó en usar sus redes sociales para pronunciarse al respecto, y compartió videos de sus seguidoras señalando que Cathy no las representa como mujeres.