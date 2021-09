Cassandra Sánchez De Lamadrid, novia de Deyvis Orosco, se animó a jugar a las preguntas y respuestas a través de su cuenta oficial de Instagram y sorprendió con algunas revelaciones que le hizo a todos sus seguidores.

Inicialmente la empresaria que es además hija de la presidenta de Organización Miss Perú, Jessica Newton, contestó algunas preguntas referidas al hijo que espera producto de su relación con el ‘Bombomcito de la cumbia’.

Sobre si ya tenían el nombre del bebé, que será varoncito, reveló que sí y cuando fue consultada sobre si su embarazo fue planificado, indicó que: “Sí, 100%”. Sin embargo, se puso un poco seria cuando la cuestionaron sobre la razón por la que no quiere decir cuanto tiempo de gestación tiene.

“Siento que uno decide hasta qué punto quiere exponer su vida. Si bien es cierto estoy feliz de haber compartido con todos esta hermosa etapa, hay detalles que son solo míos”, explicó inicialmente. “No es jugar a no querer es ser lo suficientemente madura y clara al decidir que no voy a hacerlo”, agregó tajante.

Cassandra Sánchez De Lamadrid responde presguntas de sus seguidores a través de Instagram. (Foto: Captura)

Pero sin duda, Cassandra Sánchez De Lamadrid fue contundente cuando decidió mostrar y responder la siguente interrogante: “¿Por qué no hay fotos con tu suegra y tu cuñado por parte de Deyvis? ¿Raro no?”; ante lo cual ella con mucha clama, explicó: “No es raro para las personas que: 1. No piensan mal automáticamente 2. Sigue las carrera de Deyvis hace mucho tiempo 3. Siguieron la carrera de mi suegro 4. Han visto mi respuesta una y otra vez a esta pregunta”.

Y continuó: “Pero para dejarlo claro nuevamente, aquí va otra vez (su respuesta): A mi suegra no le ha gustado aparecer o exponerse desde la época que el papá de Deyvis era famoso. Siempre ha decidido mantenerse al margen, tanto ella como mi cuñado nos han pedido respetar su privacidad y que no subamos fotos ni contenidos con ellos en redes sociales”.

“Esto no quiere decir que no compartamos momentos lindos juntos o que no tengamos fotos juntos. Todo lo contrario; mi casa tiene varias imágenes hermosas. Entonces no tiene nada de raro. Se llama respeto y solo porque la gente o público general pretenda ‘exigir’ que algo se haga, nosotros siempre vamos a respetar los deseos de nuestra familia aunque eso signifique tener que soportar los comentarios llenos de prejuicios tóxicos que he visto en varias personas. Espero haya quedado claro”, sentenció.

Esto no fue todo, pues también mostró el comentario de una persona que le envió un mensaje por inbox que decía: “¡Qué feo respondes oye!”. Ante ello, Cassanadra lamentó que a pesar de haber intentado explicar algo que siempre le cuestionan de la “forma más elocuente posible”, siempre haya “personas que nunca estarán felices con lo que uno diga”.

Finalmente, la prometida y futura madre del bebé de Deyvis Orosco reconoció que se “estaba saturando” por algunos mensajes que recibió por interno “pero luego me di cuenta de que por cada comentario negativo llegaban cinco llenos de buena vibra que me sacaban una sonrisa”; y agradeció a sus seguidores por recordale que debe pensar siempre “en las bendiciones que tenemos a nuestro alrededor”.

Cassandra Sánchez De Lamadrid responde presguntas de sus seguidores a través de Instagram. (Foto: Captura)

