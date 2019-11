¡Falsa alarma! Cassandra Sánchez de Lamadrid, hija de Jessica Newton, descartó estar embarazada de Deyvis Orosco, quien es su pareja desde hace ya varios años y con quien conforma una de las parejas más sólidas del mundo de la farándula.

La empresaria dijo estar atenta a los rumores que aseguraban que estaba en la ‘dulce espera’, por lo que decidió pronunciarse para evitar especulaciones. “La verdad es que yo me enteré del tema por las redes, todos los días se aprende algo nuevo”, contó en entrevista a Trome.

“El momento en el que decidamos tener una familia será una bendición. Somos dos personas muy ordenadas que creen y respetan, por sobre todas las cosas, los valores que nos han dado nuestros padres. Ahora estamos viviendo una etapa muy linda, cada día más enamorados y más felices", manifestó.





Además, tampoco descartó planear un embarazo junto al músico. "Si Dios quiere, en el futuro seguro la noticia será una realidad”, agregó la empresaria, quien prefiere no brindar detalles sobre su relación amorosa, la cual presumen con orgullo ambos a través de sus redes sociales.

La pareja viaja constantemente y comparte videos y fotografías sobre sus aventuras juntos. “Una pareja perfecta no existe, pero si existe una que construya lo que para ellos es perfecto”, reflexionó hace poco la joven en una de sus publicaciones en Instagram. En este espacio ella dedica tiernos mensajes al vocalista de Néctar.

Por ejemplo, en setiembre le dedicó un amoroso saludo de cumpleaños donde recordó una de las presentaciones suyas en el Huaralino a la que pudo asistir. “Decir que estoy orgullosa de ti me queda corto para expresar como me sentía ayer viéndote sobre el escenario. Ver el cariño de tus fans y amigos coreando a todo pulmón tus canciones en un Huaralino donde no cabía ni una aguja, mientras escribo esto me duele la cara de tanto sonreír. Te amo mi vida, estás cosechando todo lo que llevas tanto tiempo trabajando. Te deseo un año lleno de felicidad, nuevos retos y mucho amor”, escribió orgullosa.