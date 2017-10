Karla Tarazona se solidarizó con víctima de Martín Alonso Camino Forsyth y… ¿le mandó una indirecta a Christian Domínguez? La ex conductora no dudó en mostrar su apoyo con Milagros de Osma en un mensaje de Instagram que muchos de sus seguidores han tildado de indirecta a su ex pareja.

“Que buen ejemplo, así deberia ser la familia en vez de apoyar o alcahuetear, cualquier tipo de maltrato, psicologico, verbal, fisico, etc. es bueno saber que publicamente estan en contra y son conscientes que sus familiares estan enfermos”, escribió inicialmente Tarazona.

“Que bueno que el amor de padre o madre, de hermana o hermano, de sobrino o cualquier lazo sanguineo no los ciegue. Cualquier tipo de maltrato debe ser causa de reproche, que las familias apoyen lo correcto y a la persona afectada”, añadió.

“Que asco da cuando las familias en vez de ser un bien son un mal porque tapan muchos tipo de maltrato y se callan solo porque obtienen algun beneficio, o porque confunden el amor de familia con alcahueteria, la tapadera o porque simplemente el lema es TENEMOS QUE APOYAR PORQUE ES FAMILIA, concepto tan errado de la palabra FAMILIA”, manifestó.

“Basta ya, si amamos realmente a la persona no le hagamos mas daño, y no apoyemos lo que no es justo. La verdadera familia es la que te ayuda a ser mejor en la vida”, señaló.

Tras leer este mensaje, sus seguidores no dudaron en preguntarle a la ex modelo si es que le mandó una indirecta a su ex pareja debido a que se mencionó a la familia, y ellos tienen un hijo juntos. Sin embargo, ella no se ha pronunciado sobre el tema.