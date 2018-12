¡Suenan las campanas! Vania Bludau sorprendió a sus seguidores anunciando que se casará con el abogado Frank Dello Russo , con quien convive en Miami desde hace varios años.

"This is the most frozen and amazing Christmas ever (Esta es la más fría e increíble navidad de toda mi vida). Aún estoy temblando... ¡Gracias por hacerme la mujer más feliz del mundo! ¡Estamos comprometidos!", escribió la mujer.

La modelo peruana viajó hasta Finlandia como regalo sorpresa de su pareja, quien en un inicio le dijo que irían a Colorado para pasar las fiestas de fin de año.