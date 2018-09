Se casará más pronto de lo que se creía. Michelle Soifer anunció que contraerá matrimonio con Kevin Blow y que quiere que la ceremonia será televisada.

"Tengo que compartirla con todos. Muchas veces he dicho que quiero mi privacidad, aunque me critiquen, pero me gustaría compartir este momento con ustedes”, señaló al diario Ojo.

La cantante contó que en total serán dos bodas, una en República Dominicana, país de su pareja, y otra en Perú, donde asistirán personajes conocidos de la farándula local. Eso sí, el 'Zorro Zupe' y Erick Sabater no estarán presentes. "No están vetados, pero no les llegará la invitación", aclaró.

No se casará de blanco. La popular 'Sol' dijo que su vestido será dorado "y con mucha pedrería", y que lo más probable es que termine usando hasta tres cambios de vestido.

Además, señaló que le gustaría que las marcas con las que trabaja les hagan regalos a sus invitados. "Yo espero que no critiquen tanto esas cosas", manifestó.