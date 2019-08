Carmen Salinas respondió así a Enrique Guzmán que la tildó de "vieja metiche"

No se quedó callada. La actriz Carmen Salinas respondió a Enrique Guzmán, quien la tildó de "vieja metiche" por ofrecerle amor de madre a su nieta, Frida Sofía.

"Qué pena don Enrique porque jamás mencioné a Alejandra, a quien le tengo mucho cariño, y ofrecerle amor a una jovencita como Frida Sofía; el amor que no alcance a darle a mi hijo QEPD, no creo que eso me haga más buena o mala. No sabe el dolor que se siente no verlo", indicó Carmen Salinas vía Twitter.

La actriz mexicana hizo este ofrecimiento a Frida Sofía en medio de las confrontaciones mediáticas con su madre, la cantante Alejandra Guzmán. Recordemos que la modelo acusa a su progenitora de tener una relación amorosa con su exnovio, el modelo Christian Estrada, y de haber hecho infeliz su infancia debido a sus problemas con el alcohol y las drogas.

MADRE Y AMIGA



La actriz de 79 años pidió a la nieta de Enrique Guzmán que le "permita ser su amiga y aconsejarla y apoyarla a promover su disco. Ayudarle con mis amigos (…) Que todos la apoyemos y le digamos cuánto la queremos; que no se sienta solita", expresó en redes.

Frida Sofía contestó al ofrecimiento de Carmen Salinas a través de Instagram: "Señora hermosa, no se cómo ponerme en contacto con usted, pero lo haré porque yo sí la necesito y si me permite darle el amor de hija, que nunca será el mismo de su hijo, pero honraré su vida y la suya por el resto de mi vida", sostuvo.

Agregó que no volverá a tener contacto con su madre Alejandra Guzmán.

