El día de ayer, Carlos Vilchez sorprendió a propios y extraños tras publicar una fotografía en sus redes sociales junto a su pareja, Melva Bravo’ mintras disfrutan de unas vacaciones en Jamaica.

“A ella no le gusta mucho las fotos, pero como me ama jamás me diría que no”, se lee en la leyenda de la imagen de Instagram, la cual alcanzó más de los 14 mil me gusta en pocas horas de haberse publicado.

Pero, ¿cómo surgió el amor entre ambos? Según el diario Trome, la pareja habría hecho ‘click’ en los pasillos de Latina y durante la producción del programa cómico ‘El Wasap de JB’, donde Vichez es figura y Melva es parte de la producción.

Las horas de grabación fueron el escenario perfecto para que la interacción de la popular ‘Carlota’ y Bravo se conocieran más y más. Hoy, ya tienes un año compartiendo sus vidas.

De hecho, hace uno mes, Vílchez, quien además es conductor del programa nocturno ‘Noche de Patas’, aprovechó dicho espacio para mandarle un cariñoso saludo a su novia.

“Quiero mandar un saludo muy cariñoso al amor de mi vida: ¡gracias Melba por estar a mi lado!”, expresó justo antes de enviarle varios besos volados.