Carlos Vílchez dejó por un momento su carismático personaje de ‘La Carlota’ y mostró por primera vez su lado más sensible al ser sorprendido por su madre en el programa “Mande quien mande”.

El comediante no soportó el llanto frente a cámaras al recordar el emotivo regalo que le dio su progenitora cuando se enteró que viajaría al interior del país.

“Mira ese regalo tan lindo, ¿lo reconoces?”, fueron las palabras de María Pía Copello que inmediatamente emocionaron al artista hasta las lágrimas.

“Este es el gesto de una madre, que escuchó que su hijo viajaba, que se iba a un lugar con mucho frío y dijo ah no, yo agarro mis palitos de tejer y me pongo a hacer un gorro y una chalina y se fue al canal. Tocó la puerta y llegó con esta cartita”, agregó la influencer mientras Carlos Vílchez estalló en llanto.

No quiso leer la carta:

En otro momento, el actor cómico le pidió a María Pía que no leyera la carta que su mamá le envió cuando le entregó el gorro que le había tejido porque iba a conmoverse aún más. “No me muestres la carta, me voy a destruir”, puntualizó.

Según contó Carlos Vílchez, su madre le llevó la carta y su regalo hasta las instalaciones de ATV porque habían pasado dos semanas que no se veían. “Hecho con mucho amor, hijo mío, tu madre que te adora”, se lee en parte de la misiva que el actor aún guarda en su billetera.