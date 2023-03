Carlos Vilchez llega, por primera vez, a ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’. El programa, conducido por Yaco Eskenazi y Ethel Pozo , saldrá al aire este domingo 12 de marzo.

El cómico estará acompañado por su madre Aydee, quien contó que Carlos no sirve para la cocina. “Carlos no fríe ni un huevo, no sabe hacer ni el arroz, si lo mandaba a hervir agua, quemaba el agua, ¡no cocina nada!, y la culpa es de su padre que lo engreía mucho”.

Carlos afirmó lo asegurado por su madre, pero no dudó en sacar cara por su familia. “Mi mamá cocina mejor que la tuya, así que yo llegué al programa a aprender, mi mamá tiene una gran sazón, igual que mis hermanas”.

Por otro lado, la señora Aydee contó que Carlos era muy travieso cuando era un colegial, por lo que siempre tuvo miedo de hablar con sus maestras. Sin embargo, afirmó sentirse orgullosa de todo lo que ha logrado su hijo. “Nunca imaginé que el más travieso, el más bandido de mis hijos me sacara adelante, porque él está pendiente de todo, que nada me falte, eso sí, no deja que yo tenga pareja, no quiere”.

Ethel y Yaco celebran su segundo programa al aire

Ante la alegría por su segundo programa al aire, Yaco Eskenazi comentó estar satisfecho. Además, dijo que Carlos Vílchez fue un gran invitado. Por su parte, en recientes declaraciones, Ethel dijo: “Este es nuestro segundo programa de la nueva temporada y ha sido lindo tener a María Pía y a Carlos en la cocina, sus mamitas han sido muy divertidas”.

