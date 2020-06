El locutor de radio, Carlos Galdós se pronunció en contra de la violación a la intimidad de la que fue víctima la ex integrante de la Policía Nacional, Jossmery Toledo, tras conocer que se hicieron públicos unos videos y fotos íntimos de la joven.

“¡Qué cabrón! ¡Qué cabrona la gente! Eso no se hace... A mí me apena. ¡Cuánto cobarde! Me parece un acto de cobardía, una cabronada. Eso no se le hace a nadie ni a un hombre ni a una mujer. Eso no le hace a nadie. En un acto despechado... hacer esa estupidez de filtrar algo”, dijo Carlos Galdós en su programa en Radio Capital.

Tras mostrar su solidaridad con la joven. El locutor de radio solicitó a las autoridades competentes tomar medidas para que los responsables sean sancionados de forma ejemplar.

Este caso ya está en manos de las autoridades debido a que Jossmery denunció en la comisaría de Santa Elizabeth, en San Juan de Lurigancho, a su expareja por presuntamente difundir sus fotos y videos íntimos en las redes sociales.

