A puertas de realizarse el show “Madre solo hay una… Menos mal”, Carlos Galdós conversó con la prensa y seguidores, a través de su red social, y contó lo emocionado que está por esta nueva propuesta.

“Cada show mío es diferente, y en esta ocasión se van a descubrir cosas lindas durante el espectáculo, serán momentos de mucha risa y también de mucha reflexión, estas tres funciones son muy interesantes porque me agarran a una edad distinta, más madura, cuento muchas cosas mías”, enfatizó el artista.

Tras agotar entradas para su show en San Isidro, el exconductor de televisión anunció una nueva fecha en Teatro Plaza Norte. “Este sábado 13 de mayo, frente a tener una función llena en el Teatro NOS, en San Isidro, se abrió otra nueva aquí mismo, a las 6 de la tarde, y estoy muy contento porque esto refleja la acogida del público”, comentó.

Carlos también habló sobre su posible regreso a la pantalla chica. “En la televisión yo soy un personaje que entra y sale constantemente, tengo ciclos y como todo espacio, siempre dependerá de que coincidamos el canal y yo con lo que ambos aspiramos hacer, es decir, volver a la tele no solo pasa porque me convoquen a algo, si no, con que esté alineado con ese algo que se quiere hacer y ahí se dará el match, es como Tinder”. Además, el showman comenta, “ Y, de suceder, me encanta la noche, ahí me siento como pez en el agua ”.

Cabe señalar que Carlos Galdós presentará “Madre solo hay una… Menos mal”, este sábado 13 de mayo, a las 6 de la tarde en el Teatro NOS; y este domingo 14 de mayo a las 7 de la noche en Teatro Plaza Norte. Las entradas están disponibles en Teleticket.