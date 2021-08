Este jueves 12 de agosto se conoció de la demanda que interpuso Carlos Galdós a su aún esposa, Carla Carbo Ponce de León, con quien tiene dos hijos menores de edad.

El actor pidió que se le pueda reducir a más del 50% la manutención de los menores. La mujer señaló que la medida no es justa y espera poder solucionar esto sin llegar a juicio.

Por su lado, Galdós afirmó que se sentía apenado por lo sucedido, negó tener una mala comunicación con su ex pareja y espera esto se pueda resolver pronto.

“La vida y la familia es lo más importante para mi, mantengo un inmenso amor por mis hijos y un profundo cariño y respeto a las madres de mis hijos”, sentenció en su comunicado

Ivana Yturbe ya tiene el nombre de su bebé

Esta tarde, Ivana Yturbe contó en “En boca de todos” que la bebé que tendrá fruto de su matrimonio con Beto da Silva, se llamará Almudena da Silva Yturbe.

“La verdad que estoy muy sensible porque cada etapa que se avanza en el embarazo es maravillosa. Estoy feliz de compartirlo con ustedes, me fascina. Esta etapa es increíble”, contó entre lágrimas.

Korina Rivadeneira opina de su sentencia

La modelo Korina Rivadeneira fue elegida por sus compañeras para enfrentarse a Isabel Acevedo en Reinas del Show y fue sentenciada por primera vez, pese a que casi siempre obtiene los mejores pasos.

“Yo les dije eso y después votaron por mí, que cólera me dio. Me traicionaron de todas maneras, fue una traición... De hecho, la única buena onda que me hizo caso fue Paula, las otras no”, comentó.

