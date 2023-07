Santi Lesmes y Fernando Díaz recibieron este lunes en el set de ‘Arriba mi gente’ a Carlos Galdós, quien contó detalles de su próximo unipersonal en donde trata un tema bastante requerido por los padres de hijos adolescentes.

“El show va de aprender, cómo entender a nuestros hijos adolescentes. Tengo la herramienta, pero no la creé yo, yo me he documentado un montón para hacer este show, lo que hago es información de muchos psicólogos, de muchos terapeutas; y la transformo en humor”, contó el showman.

Además, contó que recibe a muchos papás en compañía de sus hijos, quienes terminan pasando un momento divertido afianzando el vínculo familiar con dinámicas y consejos, envueltas en humor y carcajadas.

“Lo que tú quieres no necesariamente es lo que a tu hijo le conviene, y esa es una sabiduría que los chicos tienen, y de eso hablo más o menos por dos horas. Yo en realidad cuento la adolescencia de mi hija Valentina y todo lo que para mí ha significado, es bravo ser padre de un adolescente”, aseguró Galdós, revelando que este show está inspirado en su propia experiencia como padre.

Tanto Santi Lesmes como Fernando Díaz prestaron mucha atención a lo contado por el comediante, ya que ambos tienen hijos adolescentes. Santi tiene dos hijos varones mientras que Fernando tiene a dos hijas en esta complicada etapa.

“Creemos que la adolescencia es el problema en nuestros hijos, en realidad la adolescencia lo que te está hablando todo el tiempo es de cómo tú como papá, como autoridad te vinculas con tu hijo, es un examen de los primeros 11 años de vida, como hemos tramitado con nuestros hijos”, agregó el conductor de radio.

Finalmente, Fernando no dudó en preguntar a su invitado si habría sido un adolescente problema, causando la risa de los presentes con la respuesta de Galdós: “Olvídate, si yo no he terminado en la cárcel es de milagro”, comentó entre risas.