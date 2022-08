El pasado fin de semana Carlos Galdós llevó al teatro “Yo también puedo ser presidente”, show donde, con mirada crítica y usual tono irónico, habló de la política peruana y de por qué los peruanos siempre elegimos tan mal. Los resultados de su presentación lo dejaron más que satisfecho.

Un total de casi dos mil personas asistieron al show lleno de humor, reflexión y música en el Teatro NOS, de la Pontificia Universidad Católica, ubicado en San Isidro.

“Me siento honrado y agradecido con todo el público que asistió al espectáculo, quienes, además, me eligieron como su opción de entretenimiento para celebrar y reírnos en estas Fiestas Patrias y, sobre todo, en estos tiempos tan difíciles. El público estuvo súper conectado, al punto de que en todas las funciones no me dejaban bajar del escenario, quedó claro que al peruano le gusta ir al teatro y que esta industria está en crecimiento, ¡muchas gracias!”, sostuvo el conductor de televisión.

Sobre el espectáculo, Galdós sostiene que buscó dejar un claro mensaje de reflexión a la ciudadanía. “No nos miremos entre peruanos como seres ajenos, todo lo contrario, démonos cuenta de que hay muchísimas cosas que nos unen más allá del ceviche. Y lo más importante en estos momentos, defendamos nuestro país, vamos a necesitar salir a las calles, no podemos permitir que la despreciable clase política de hoy nos siga levantando en peso”, acotó.

La figura de Panamericana Televisión se mostró entusiasmado al señalar que este año realizará una gira por Estados Unidos, y que sus proyectos para el 2023 están ligados al área digital.

“Lo que ahora viene es retomar mis noches de sábado en La Estación de Barranco y una gira por Estados Unidos a finales de septiembre con ‘El amor en los tiempos de Galdós. (…) Para el 2023, estoy preparando contenido especial para plataformas digitales y escribiendo una película que estoy seguro les va a encantar”, añadió.

