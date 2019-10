Carlos Galdós concedió una entrevista donde habló sobre su más reciente divorcio de la publicista Carla Carbo Ponce de León y también del anterior con la empresaria Yolanda Pérez. En la charla con Trome, el conductor radial señaló que “amé tanto a Yolanda (primera esposa) y Carla (última), que nos tocó cumplir otro ciclo, porque ya habíamos logrado nuestros objetivos como pareja”.

En otro momento, el showman peruano dio detalles en torno a su separación de Carbo Ponce de León, con quien además es madre de sus hijos. Galdós Irribarren indicó que su matrimonio con la publicista “se estaba transformando en algo tibio, aburrido, fofo” y que por ello, decidió finalizar esa etapa.

No obstante, descartó que hubiese una tercera persona en su rompimiento. “Justamente, para que no vaya a suceder, decidí terminar esa etapa”, precisó.

“SOY UN RELOJITO SUIZO”

Ante el comentario que sus matrimonios habían llegado a su fin tras cinco años, el conductor precisó “soy un relojito suizo. Después, que pasen por su CTS, ja, ja, ja”.

El expolizonte dejó en claro que solo guarda buenos recuerdos de sus esposas y que cada una aportó a su existencia. “Yolanda me abrió el mundo. Era una empresaria exitosa y yo manejaba un carro con timón cambiado. Y Carla, me devolvió la fe. Me dio una inyección de vida”, precisó.

No descartó volverse a casar. “Me parece genial, lindo, pero lo gozo por turnos”, señaló entre sonrisas y finalmente agregó que “vivir es un riesgo y amar es parte de ello”.