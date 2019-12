Está pasado su mejor momento. Carlos Carlín compartió sus planes para las fiestas de fin de año y aseguró que recibirá el 2020 viajando solo porque en la soltería está su zona de confort.

“Navidad la pasaré en casa con mi gente, esta vez me voy a recibir el 2020 al frío, luego el calor. Eso sí, me voy solo, la soledad me encanta porque en ese espacio nadie te molesta”, sostuvo en entrevista con El Popular.

Además, agregó que parte de su filosofía de vida es viajar y dormir lo más posible, actividades que le permiten tener energía para continuar con sus planes dentro de la televisión y fuera de ella.

Por ejemplo, el carismático actor reveló también que continuará en la conducción de “Wantan Night” pero que descansará durante un mes para regresar en febrero. “Estaré en proyectos de teatro y de cine. También, el próximo año, me gustaría escribir textos, historias, para, ojalá, trasladarlas al cine, eso sería genial”, contó.

Su última aparición en TV será como jurado de ‘El dúo perfecto’, el programa de Gisela Valcárcel que se transmite todos los sábados por América TV.

“Me gusta ser parte del programa porque apuesta por el talento de gente que está luchando para hacer una carrera importante en un medio tan difícil como el nuestro”, dijo.