Carlos Cacho no se quedó callado y gritó a los cuatro vientos que no maquilla por canje. El conocido maquillador decidió aclarar las razones por las cuáles no ofrece sus servicios sin recibir pago alguno.

En su cuenta de Facebook, escribió un mensaje con seis puntos en los que señala lo que lo ha llevado a tomar esta drástica decisión. Entre estos, se encuentran su autodenominación como “El Zar”.

Asimismo, explicó que él es “más famoso que las personas a las que maquilla”, y que “la perfección toma tiempo y el tiempo es dinero”. También comparó los selfies que se toman algunos con sus maquilladores.

Finalmente, Cacho mencionó que “un profesional busca a otro profesional”, y señaló que los beneficiados de recibir maquillaje sin brindar pago alguno serían estas personas, más no él.

Como se sabe, Carlos Cacho es uno de los actuales jurados de ‘Reyes del Show’, el programa conducido por Gisela Valcárcel, y es uno de los maquilladores más mediáticos del Perú.

A pesar de que brindar servicios o artículos por canje se ha vuelto común en el medio artístico, ha quedado en claro que el conocido maquillador nunca lo haría.