Carlos Cacho se encuentra en el ojo de la tormenta tras hacer un comentario ofensivo contra ‘La Uchulú’ dentro del reality ‘La Casa de Magaly’, esto al verla comiendo dentro de uno de los dormitorios.

Al maquillador no le gustó para nada que la comediante y tiktoker se pasee por los cuartos con un sándwich en la mano, y la increpó frente a todos sus compañeros para exigirle que se vaya al comedor.

“Bebita no te puedes pasear con la comida por toda la casa, no me gusta el cuarto con olor a comida bebita. Comes abajo en el comedor donde come la gente, no se come en la habitación, no te estés paseando con la comida por toda la casa”, se le oye decir al estilista.

Pero la molestia de Carlos Cacho no quedó ahí y luego de pedirle a ‘La Uchulú’ que se retire del dormitorio, el estilista soltó un polémico comentario que generó la indignación de muchos internautas.

“Ella cree que está en Bagua Grande” , se le oye decir a Cacho mientras se queja de ‘La Uchulú’ con Patricio Suárez Vértiz y Andrés Hurtado.

Al oír sus comentarios ofensivos, el hermano de Pedro Suárez Vértiz le aclaró que debía respetar las diversas culturas que hay en nuestro país.