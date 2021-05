Carlos Cacho se presentó este viernes en el programa “D’Mañana”, que conduce Adriana Quevedo por Panamericana Televisión, y arremetió contra Sheyla Rojas, criticando la nueva apariencia que luce la exchica reality.

“Mira, ella me parece huachafísima. Yo lo voy a decir, así, con todas sus letras. Me parece la oda al mal gusto... Una persona tan exagerada, en el pelo, en los labios, en las pestañas, los lentes de contactos, los dientes (...) es grosera, chillona, escandalosa”, dijo inicialmente.

“Ella parece más bien una cosa así como un alma, un ente, una cosa no real, una cosa etérea, un dibujo animado (...) A mi me parece super de mal gusto la ropa que se pone... Una persona tan irreal y no hay nada más cool, más elegante, más fashion, que ser naturalmente regia”, agregó.

Asimismo, se refirió a los enfrentamientos que que protagoniza la modelo -que actualmente vive en México- con sus seguidores, quienes cuestionan las publicaciones que hace en sus redes sociales, donde muestra su lujosa vida en el país azteca.

“¿Ella por qué se pelea con el público? Ella sabe lo que (sus publicaciones) va a ocasionar... Yo no estoy de acuerdo con los comentarios que mucha gente hace en la televisión sobre ella, pero lo que hace, no está bien, no luce bien, se ve huachafo, de mal gusto, improvisado, de ‘new rich’, y falseado como su imagen”, indicó.

“Ella no era así, yo la conozco, conmigo ella trabajó, hicimos un gran cambio de look (...), y la verdad que era una chica super accesible, con la que se podía trabajar, pero se ha convertido en una ‘virgen de cabaret’ y no entiendo en absoluto la imagen que pretende dar”, sentenció.

Para cerrar, el maquillador cuestionó el excesivo uso de filtros de la exconductora de “Estás en Todas” en sus fotografías. “Parece Meghan Fox (en las fotos), quien le va a creer que es Sheyla Rojas... Está loca, que se haga ver... Mi amor, hazte ver”, finalizó.

