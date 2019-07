Cacho tras condena por video íntimo de Ezio Oliva:"Puedo perder el juicio, pero está mal grabar a una señorita"

Carlos Cacho se pronunció luego de que fuera condenado a tres años de prisión suspendida por el delito contra la intimidad y uso indebido de archivos en agravio a Ezio Oliva en 2014.

En su programa 'Yo Carlos', el maquillador señaló que el 2 de julio su abogado interpuso el recurso de nulidad y este 12 de julio presentaron los fundamentos jurídicos de los agravios contra el ex Adammo.

" Nosotros aún mantenemos un proceso, todavía no se ha librado la batalla final", dijo el conductor de televisión, quien no pierde las esperanzas de salir librado de este juicio

Sin embargo, Carlos Cacho señaló que de ser declarado culpable en la sentencia final, respetará la sanción.

"Voy acatar la decisión que sea, soy una persona respetuosa de las leyes de mi país. Si es que un tribunal me condena, lo voy a acatar dignamente como todo ser humano de bien... Puedo perder este juicio, pero no mi manera de pensar, así que para mí está mal grabar a una señorita teniendo sexo sin su consentimiento y la cobardía no es un delito", mencionó.

También dejó en claro que jamás publicó las imágenes del video íntimo de Ezio Oliva.

"El delito por el que se me acusa de violación a la intimidad es cuando se publica imágenes comprometedoras o induce a la gente que vea imágenes bochornosas. Yo nunca pasé las imágenes ni en mi programa ni en las redes sociales. No los pasé porque era sexo explícito", expresó.

Carlos Cacho se pronuncia tras la condena a prisión suspendida por video íntimo de Ezio Oliva. (Latina)

LE CONTESTA A KAREN SCHWARZ

Esta mañana, Karen Schwarz envió un mensaje a Carlos Cacho tras el fin del proceso judicial y aplaudió la decisión del Poder Judicial, ya que considera que sentó un precedente.

"La señora Karen Schwarz en su programa de televisión (habla de mí), lamento mencionarla, porque el tema es con su marido, pero como ella acostumbra a salir en defensa de su pareja, lo ha hecho durante estos cinco años, pero para discutir conmigo hay que cumplir unos requisitos y ellos no los cumplen", precisó.

El maquillador cree que la pareja busca a un culpable para no pasar tanta vergüenza por la grabación del video del cantante con una joven.

" Tengo que entender que la escena humilla a Karen Schwarz y tiene que estar dando explicaciones de que su marido filmó a una señorita mientras tenían actos sexuales, eso no elegante y no lo hace un caballero, sino una persona infantil, mediocre y ridícula. Me imagino que en esta historia vergonzosa, donde ellos son los protagonistas, quieren buscar a un culpable, pero uno tiene que hacerse cargo de lo que hace", puntualizó.

