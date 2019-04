Carlos Cacho demandará a Angie Jibaja por difamación tras afirmar que la hizo probar drogas por primera vez

El conductor y maquillador, Carlos Cacho anunció que demandará por difamación a la modelo Angie Jibaja, luego que ella afirmara que él le hizo probar drogas por primera vez cuando era adolescente .

Durante la emisión de su programa 'Yo Carlos' en Exitosa, el conductor dijo que no pasará por alto lo dicho por Jibaja. "Ya estoy hablando con mi abogado y paralelamente entablaremos una demanda”, sentenció.

Asimismo, agregó que Jibaja no es de su agrado, nunca fue amiga y nunca paro con ella. "No iré en contra de una persona, que la tengo en un cajón y que necesita ayuda. Te comprendo, Angie. Sé que estás mal, estás enferma. No voy a descender a meterme en una discusión contigo. Eso con tu gente, conmigo no. Eres un títere de las personas que, muchas veces, mueven los hilos en la televisión”, comentó Carlos Cacho.

Ayer, Jibaja —a través de sus stories de Instagram— acusó a Cacho de ser quien la inició en el mundo de las drogas.

Luego, la modelo reafirmó lo que escribió en Instagram en el programa 'Válgame Dios'.

"Que yo recuerde, yo era una niña cuando él me 'reventó' la nariz por primera vez. Entonces, tú no tienes autoridad moral para decirme lo que me hayas dicho. Me acuerdo que no tuviste lástima, ni compasión y tú hiciste eso, así que calladito te ves mejor", agregó la modelo.