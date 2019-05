Carlos Álvarez pide que se investigue acusación contra 'Yuca' por tocamientos indebidos

El actor cómico Carlos Álvarez se pronunció luego que la exintegrante del programa 'El wasap de JB' , Clara Seminara, denunciara públicamente que Enrique Espejo, más conocido como 'Yuca' , se propasó con ella con tocamientos indebidos en octubre del año pasado.

Aunque al inicio fue muy cauto al señalar que no tiene todos los detalles de ese tema, el imitador aseguró que no tolera los actos de violencia. "No tengo todos los elementos de juicio para dar una opinión, pero en general quisiera decir que rechazo cualquier acto de violencia contra la mujer", mencionó.

Sin embargo, Carlos Álvarez pidió que se investigue este caso ya que Jorge Benavides emitió un comunicado para decir que a él le dijeron que 'Yuca' le dio un 'palmazo' y eso incomodó a la imitadora de la cantante Maricarmen Marín.

"Debería haber una investigación, porque ya hay varias versiones, entonces hay que dejar que se investigue", sostuvo el humorista al diario El Popular.

En otro momento, no descartó contratar a Clara Seminara para que participe en los sketch de su programa.

TE PUEDE INTERESAR: