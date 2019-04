Carlos Álvarez tras la muerte de Alan García: "No sé si se le hará una despedida al personaje"

El humorista peruano Carlos Álvarez aseguró tener buenos recuerdos del ex presidente Alan García , quien el último miércoles se quitó la vida con un disparo en la sien antes de ser detenido de forma preliminar por el caso Odebrecht.

"Recuerdo que cuando lo conocí y le decía sobre su personaje, el ex presidente solo atinaba a reír. L o hemos batido duro, pero siempre fue una broma para él. Tengo buenos recuerdos sobre su persona. Es lamentable lo que ha sucedido", dijo el cómico al diario Ojo.

Álvarez también mencionó que tenía un sketch preparado sobre García con el tema de la empresa brasileña para su programa 'Oe… ¿Es en serio?', pero tuvo que cambiarlo.

"La coyuntura hizo que las cosas cambien. No sé si se le hará una despedida al personaje, pero de momento estará en espera y no lo presentaremos", agregó el comediante, quien imitó al ex mandatario durante 35 años.



