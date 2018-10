Carlos Álvarez denunció que 'pistolero de San Isidro' lo llamó para amenazarlo [VIDEO]

Teme por su seguridad. Carlos Álvarez denunció que viene recibiendo amenazas de Manuel Liendo Rázuri, el popular 'pistolero de San Isidro', quien hace unas semanas protagonizó un video viral donde se le ve amenazando a otro conductor desde su vehículo con un arma de fuego.

A través de un video de Facebook, el cómico aseguró que el sujeto lo ha llamado por teléfono para decirle que le interpondrá una demanda judicial si continúa imitándolo en su programa.

"Este señor dice que me va a interponer una denuncia en la Fiscalía, que no va a permitir que yo haga su personaje, que no tome su nombre, que no permitirá que le tome el pelo, que no me burle porque el tema está judicializado", cuenta en el clip.

(Facebook de Carlos Álvarez)

"Nosotros jamás hemos utilizado su nombre, en ningún momento hemos dicho 'Manuel Liendo'. Ni siquiera le he inventado ningún nombre. En mi programa simplemente hacemos sátira de la noticia, nada más. No juzgamos a nadie, simplemente parodiamos la noticia", se defendió el actor.

Carlos Álvarez manifestó que quiere dejar claro este tema por si "algo sucedía más adelante". "Sé por la llamada que usted estaba muy enfurecido la verdad. Me han dicho que fue a buscarme al teatro, que me ha buscado en todos los canales y no me encontró y que usted no me lo va a permitir, de una manera molesta, enfurecida", declaró.