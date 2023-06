Carlos Alcántara se pronunció sobre la lluvia de críticas, tras dirigir su película ‘Asu Mare: Los Amigos’, y aclaró que tiene más de tres décadas en el mundo de la actuación, además de haber codirigido muchas películas.

“No es tan fácil dirigir una película, sobre todo una comedia. Si la gente no se hubiera divertido en todas las salas de cine, estaría mal hecha. Tengo 36 años como actor y en los últimos diez he participado como codirector y productor de muchas películas. Han sido ligeros al hablar, yo no dirigiría una película viendo tutoriales, es imposible. Eso es algo que nunca dije”, expresó ‘Cachín’ a Trome.

El actor puso de ejemplo su participación en ‘Asu Mare’, ‘Lusers’, ‘Siete semillas y ‘El gran León’, donde aseguró que estuvo en todos los procesos y que por eso sabe todo lo que se tiene que hacer.

“Tengo mucho trabajo de campo, muchas horas de práctica, más que haber estado en la universidad. Son diez años en el cine, han sido ligeros al criticar”, agregó.

¿Lo envidian?

Alcántara se presentó también en el episodio de ayer del podcast ‘La Lengua’ de Jesús Alzamora. Aprovechó también para compartir su malestar con la gente que lo ha cuestionado por poner su nombre en la dirección.

“Alguien me dijo ‘tú estás arriba, ahora lo que sigue es que te tumben’. Es que eso suele pasar en países como este, que la gente no soporta que tengas éxito. No todos, los que están metidos en esto, que tienen un bicho”, sostuvo ‘Cachín’, dando a entender que habría envidia notoria hacia él.

Asimismo, comentó que la crítica también afectó a su familia y recordó el enfrentamiento con el periodista Henry Spencer: “Viene alguien y te trata de sonso, a decir que te has copiado o que has visto tutoriales y eso lo riegas por ahí, y eso se vuelve un cargamontón, eso no es verdad”, declaró el actor, tras revelar que el problema con Henry sí lo afectó.





