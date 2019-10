Carlos Álcantara, más conocido como ‘Cachín’, salió en defensa de la nueva versión de ‘Pataclaun’ que producirá July Natters. En conversación con el diario Trome, el actor respaldó el talento de Mateo Garrido Lecca, Gino Pesarezzi y Cathy Saenz, quienes serán unos de los rostros de la nueva generación de narices rojas.

“Me parece que es una oportunidad de ver nuevos rostros, gente que tiene otro chip en la cabeza. No nos quedemos con lo tradicional, cuando hay la posibilidad de ver nuevos talentos”, precisó.

Asimismo, Álcantara resaltó el talento de los nuevos valores.

“De Mateo Garrido Lecca tengo buenas referencias. A Gino Pesarezzi no lo conozco, pero tiene ángel, tiene luz. De Cathy Saenz todo el mundo habla de la calidad que tiene, la versatilidad. Confíen en el talento de July Natters, ella no va a poner en la cancha a quienes no tienen las condiciones”, señaló.