Carlos Alcántara sorprendió a más de uno al confesar públicamente que no tiene conocimientos sobre la industria cinematográfica, y que para dirigir “Asu Mare 4: Los Amigos” tuvo que ver algunos tutoriales de Internet.

El popular ‘Cachín’ dio estas polémicas declaraciones en conversación con el periodista Luis Carlos Burneo, propietario del canal de YouTube ‘La Habitación de Henry Spencer’. En la entrevista, el actor terminó reconociendo que no tiene estudios en dirección de cine.

“Yo creo que es acumular experiencia. No he estudiado dirección, pero digamos que ahora, cuando tuve que asumir la dirección, empecé a ver algunos tutoriales”, dijo Alcántara.

Al ver la reacción de asombro del periodista, Carlos Alcántara se reafirmó y confesó que si le preguntan sobre temas de cine no sabría qué responder.

“Sí, porque de todo creo que yo no soy una persona formada en dirección ni formada en cine. Si me preguntan sobre cine de verdad que no sé mucho”, señaló.





Carlos Alcántara no descarta hacer más películas:

Días antes de hacer esta confesión, Carlos Alcántara dejó abierta la posibilidad de seguir dirigiendo más películas sobre los amigos de ‘Cachín’ tras la gran acogida, aunque reveló que estos filmes tendrían un título distinto a las entregas anteriores de “Asu Mare”.

“Yo creo que pueden venir más (películas), pero no necesariamente llamarse ‘Asu mare’. Aquí ha empezado una nueva etapa en mi carrera profesional. Yo tengo una paralela de actor y una de director, donde he visto que el resultado está gustando. Yo estoy poniendo el pecho y la espalda para las críticas, pero yo no hice una película pensando en que quiero dármela de director; esta es una película generada por todos, pero con un toque personal de ‘Cachín’”, señaló el actor.