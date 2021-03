Sancionado. El conductor de radio y televisión Carlos Enrique Banderas, conocido como ‘Carloncho’, respondió con una serie de frases machistas y lamentables durante el programa radial ‘El Show de Carloncho’ en Radio Moda, el pasado lunes.

Un oyente del programa le preguntó sobre sus relaciones sentimentales y si es que él se había enamorado alguna vez. A lo que el locutor soltó una seguidilla de frases machistas, en donde cosificaba a la mujer, asemejándola a un plato de comida.

“Si ustedes creen que la única vez que he comido pollo sancochado fue esa, se equivocan. Yo he comido pollo sancochado, el rata me va a entender, chicharrón, doble plato, manjares. He comido 20 veces mejores manjares y me he chupado el plato y me he chupado el hueso y me he metido el rocoto para que me pique todavía y con chupada de plato. Las cosas son como son, hermano”, dijo el conductor, el referencia a su relación con Rosángela Espinoza.

Las declaraciones del también conductor de ‘En Boca de Todos’ provocaron la indignación de muchas personas, quienes manifestaron su desacuerdo en redes sociales. Además, la madre de la chica reality pidió que sea separado de los programas que conduce.

“‘Carloncho’ sacó su lado machista de nuevo”, “Es una vergüenza que ‘Carloncho’ siga parado en su set después de los comentarios que hizo”, indicaron algunos seguidores.

Pidió disculpas pero fue separado de ‘En Boca de Todos’

Tras las frases machistas que hizo durante su programa radial, ‘Carloncho’ reconoció su error y pidió disculpas públicas ayer martes. “Pido mil disculpas a la gente que pudo sentirse ofendida. No intento justificarme, conté un chiste antiguo... a algunos les puede parecer divertido, pero a qué precio... No se escuchó mal, se escuchó horrible”, indicó.

Sin embargo, esta tarde el conductor no apareció en el programa ‘En Boca de Todos’, pues fue separado por la productora. Rondón señaló que la situación de su compañero y amigo es “delicada” y lamentó las declaraciones que Carloncho hizo en su programa radial.

“Quiero pedirles 30 segundos de su atención, efectivamente como han podido ver, hoy Carloncho no nos acompaña en el programa, su situación es complicada debido a sus comentarios lamentables en un medio de comunicación”, dijo al inicio.

Ante una situación como esta, que no tiene mayor justificación el canal y Pro TV han decidido separar a Carloncho de ‘En Boca de Todos’, tengo que transmitir esta decisión con respecto a la situación de Carloncho”, añadió.

El conductor de televisión señaló que considera al locutor de radio un amigo; sin embargo, enfatizó que debe asumir las consecuencias de sus comentarios.

“Carloncho no solo es un compañero de trabajo, es una persona a la que respeto y quiero mucho. Es un amigo, pero los amigos también cometen errores. Es una lástima, es una pena, espero que las cosas se arreglen y no vuelva a realizar comentarios tan lamentables. En boca de todos es un programa dedicado a toda la familia y el show tiene que continuar”, acotó.