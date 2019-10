Carla Tello, en conversación con ‘Mujeres al Mando’, se pronunció sobre las declaraciones de su aún esposo Junior Silva, quien negó que la relación se terminó por culpa de una infidelidad de su parte.

La periodista bromeó y no pudo evitar reírse de las palabras de su expareja.

“Ja, ja, ja. Pobrecito, cuánto drama. De verdad, ese tema no me importa. Si después de tres meses (de separación) quiere seguir hablando, es cosa de él”, manifestó.

Acerca de los rumores de una infidelidad por parte del actor, Tello dejó a entender que Silva no respetó su matrimonio.

“Sé que el rumor se ha expandido. Si ustedes se enteraron por una amiga cercana a mí, y obviamente si es mi amiga, no creo que ella diga mentiras”, aseveró.

Asimismo, la conductora de TV precisó que no le ha cerrado las puertas al amor.

“El amor es lindo. He continuado con mi vida normal, suena un poco fuerte, pero esto no me ha generado mucho sufrimiento”, señaló.

"Hemos dejado la relación hace un mes aproximadamente. Lamentablemente se dio así, las razones (de la separación) me las guardo para mí, es un tema privado, un poco penoso”, finalizó.

Junior Silva y Carla Tello confirmaron su relación el Día de San Valentín del 2019. (Fotos :Instagram)