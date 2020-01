Hace unos díass, Milett Figueroa puso ‘de vuelta y media’ las redes sociales tras publicar fotografías y videos de su viaje a Miami, en donde aprovechó para lucir su infartante figura.

La actriz dejó boquiabiertos a propios y ajenos y desató la ‘envidia sana ' en más de una usuaria. Carla García fue una de ellas. La hija del fallecido Alan García usó una fotografía de la modelo para hacer una broma donde manifestó la admiración por su cuerpo.

“Les juro por lo más sagrado que yo estaba pensando ‘ahora que me sacaron la muela y no puedo comer sólidos seguro que bajo por lo menos medio kilo’. Cuando vi este story de Milett, ahora voy a llamar para que un motociclista traiga siete litros de fudge porque la bida no bale nada”, señaló.

Milett Figueroa se encuentra de vacaciones en Estados Unidos compartiendo con amigos más cercanos. Hace poco subió un video junto a Ivana Yturbe disfrutando de una noche de copas.