Carla García a Jason Day: "Nunca enemigo porque hasta los enemigos tienen que estar a la altura"

Carla García, la hija del fallecido ex presidente Alan García, retuiteó un artículo sobre la ex alcaldesa Susana Villarán, investigada hoy por supuestos sobornos de Odebrecht y la inversión que recibió para su campaña del 'No'.

La ex conductora de 'La casa de los secretos' resaltó el nombre del actor Jason Day, como uno de los animadores que recibió remuneración por conducir las convocatorias políticas, y como un examigo de ella y su familia.

En respuesta, el actor nacional indicó en Twitter que “ahora que veo, soy nuevo enemigo de Carla García, quiero decirles a quienes me increpan por nunca hacer comentarios sobre Alan García, que para mí ha sido siempre más importante cuidar el cariño que (incluso hoy) guardo por ella que cualquier asunto público”.

García Buscaglía aseguró, además, que Day le reveló información en torno a los pagos que realizó Susana Villarán para su campaña. Específicó que el actor le contó que fue la propia exalcaldesa fue la responsable del pago a los artistas como él y la actriz Mónica Sánchez.

"Nunca enemigo porque hasta los enemigos tienen que estar a la altura", indicó García vía Twitter.

García Buscaglia, de otro lado, reveló que dio confianza al actor y recordó cómo lo llevó a Palacio de Gobierno creyendo que era admirador de su padre. Pero eso no es todo. Luego señaló que la estrella de telenovelas "cambió de bando" y aceptó interpretar a su García Pérez en el cine con el propósito de figurar.

"Yo cometí el error de darte mi confianza y llevarte a casa de mi padre (y palacio) porque fingías admirarlo. Después de tu escalada, te pasaste al otro bando, buscando oportunidades de figuración. Lo conseguiste", indicó.

