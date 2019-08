Carla García afirma que Tony Rosado utiliza la música para dar "mensajes de odio" contra la mujer

Para la hija del fallecido expresidente Alan García, Carla García, el cantante Tony Rosado utiliza la música para dar "mensajes llenos de odio" alentando la violencia de género.

" Un tipo que congrega miles de personas usando la música como pretexto para pasar mensajes llenos de odio", escribió García en su cuenta de Twitter.

Pese a haber sido investigado por la Fiscalía por el supuesto delito de agresión contra las mujeres, el intérprete piurano no da marcha atrás en torno a sus exabruptos en el escenario.

“ Hay una señora que salió en televisión (Magaly Medina) a decirme que soy un delincuente, ¿Yo a quién he matado?, ¿a quién he violado? A nadie. A la única que he violado es a mi mujer y por eso me dicen delincuente”, comentó Tony Rosado el último jueves en un concierto en Los Olivos.

Muchos de los presentes en su show rechazaron sus comentarios y evidenciaron su malestar frente al artista, quien no reconoció su error y señaló que tiene 40 años de carrera y que estas acusaciones tienen como propósito perjudicarlo.

Por si fuera poco, el artista utilizó la letra de una de sus canciones más populares para rematar su denigrante monólogo en el escenario. "Ya te olvidé c...", finalizó Rosado.

MINISTERIO DE LA MUJER SE PRONUNCIA



El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables pidió la intervención de oficio de la Fiscalía ante cuestionables expresiones sobre violación sexual del cantante de cumbia Víctor Agustín Rosado Adanaque, conocido como Tony Rosado.

La entidad aclaró que la violación sexual dentro del matrimonio también es un delito. "Si alguien lo confiesa públicamente, la Fiscalía debe actuar de oficio", asegura.

