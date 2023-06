La cantante Jessy Kate reveló que el futbolista Pedro Aquino le escribe para invitarla a salir, pero que ella respeta mucho que sea un hombre casado y asegura que lo ve solo como amigo.

“Pedrito es un buen amigo, hemos hablado en algún momento, de vez en cuando me saluda para felicitarme, pero yo lo respeto mucho porque es un hombre casado y yo no soy ninguna Jossmery (Toledo). Yo no me meto con hombres casados, en algún momento ha habido alguna invitación, pero no se ha podido por temas de trabajo”, declaró en una entrevista a Trome.

Asimismo, Jessy contó que se conocieron hace tiempo porque el ‘medio’ es pequeño al igual que el fútbol. Señaló que tiene muchos amigos futbolistas por el tiempo en que fue porrista del equipo chalaco ‘Sport Boys’ en 2019.

Sobre la invitación de Aquino, la artista aclaró que puede aceptarla, pero siempre manteniendo la relación de amistad. “Él es un pillín, pero lo tomo en broma porque es un hombre casado, con familia e hijos”, agregó.

Jessy Kate, finalmente, contó que la última vez que este le dijo para verse fue hace dos o tres días, ya que la selección peruana jugará pronto.





