Cantante Leonard León fue detenido en Chiclayo tras denuncia por violencia familiar [VIDEO]

Durante 48 horas permanecerá detenido el cantante de cumbia Leonard León, luego que la Policía Nacional lo interviniera la mañana de hoy en su domicilio en Chiclayo, informó Trome.

El cantante no la pasa bien. Según el referido medio, la noche del miércoles él habría discutido con su hermana Vanessa León Tello.

El abogado Percy Panta indicó que la denuncia está interpuesta por el presunto delito de violencia familiar; sin embargo, para la defensa de Leonard León esta detención es irregular, pues le tocaron la puerta un día después de lo ocurrido.

Por ese motivo, el abogado le informó a la Fiscalía de Turno sobre el actuar policial.

En tanto, Vanessa León declaró que su hermano la pateó y la insultó. Todo eso durante la discusión en la vivienda de la madre de ambos. De acuerdo a su testimonio, el cantante estaba ebrio cuando ocurrió el hecho y perdió el control al ver a su hermana.

"Como mi madre está enferma, yo estuve cuidando de ella. Él a mí no me puede ver por un anterior compromiso que tuve. Él estaba borracho y eso generó que, producto de la ira, me pateara y me insultara", contó Vanessa León a la prensa.

En otro momento, la hermana de Leonard León manifestó que ahora entiende a las ex parejas que lo han denunciado por agresión. La mujer calificó de 'borracho' a su hermano y aseguró que 'sí pega'. "Por ser su hermana he callado mucho tiempo", indicó.

Hermana de Leonard León lo denunció por agresión. (Video Zonia Custodio)

