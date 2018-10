Cáncer de mama: 6 peruanas que superaron con fortaleza esta enfermedad [FOTOS]

El cáncer de mama se combate con la oportuna prevención. Esto lo saben perfectamente varias mujeres peruanas del mundo artístico y del deporte, que superaron con valentía esta enfermedad dándole una dura batalla.

La actriz y productora de teatro Denisse Dibós anunció el 2017 que le habían detectado esta enfermedad con un poderoso mensaje. "He estado más concentrada en mi salud, asumiendo el cáncer de mama como algo que me tocó vivir, un aprendizaje más que me fortalece", escribió.

A la ex reina de belleza Nicole Faverón le extirparon parte de la mama una vez que le detectaron cáncer. "Pude sentir lo que sienten muchas de las mujeres que están en el INEN", explicó la modelo, que afortunadamente salió bien de la operación.

La ex conductora de televisión Adriana Zubiate se entregó al deporte cuando le diagnosticaron cáncer de mama y salió victoriosa de la dura batalla. "Todo lo que me dijeron que no iba a poder hacer, lo estoy haciendo. Todo lo malo que me dijeron que iba a pasar, no pasó. La enfermedad en si no te mata, sino el estrés y la depresión", dijo tras superar este mal.

Cecilia Bracamonte cree firmemente en la prevención y en jamás dejarse atormentar por el estrés. "Lo peor es quedarse tirado en la cama y que te deprimas. Tienes que salir, buscar hacer algo. Aunque sea ponte a tejer, sal con las amigas. Hay que ocupar el cuerpo y la mente en cosas positivas", es el consejo que brinda la intérprete criolla a sus seguidores tras vencer al cáncer.



La cantante Tania Libertad ha sido operada de cáncer de mama hasta en tres oportunidades. "La cultura de la prevención puede salvar vidas", fue el mensaje que dejó tras superar la última intervención.

Denisse Fajardo, una de nuestras grandes voleibolistas de Seúl 88, tuvo que enfrentarse cara a cara al cáncer, enfermedad que se llevó a su madre. Si bien la batalla fue dura, hoy luce recuperada y disfruta de la vida gracias a una rápida detección.