Camila y Sin Bandera se unen para ofrecer concierto en Lima como parte de su '4 Latidos tour'

¡Sigue el romanticismo! Las agrupaciones mexicanas Camila y Sin Bandera , dos de los más grandes exponentes de la balada pop en español unirán sus voces por primera vez para realizar la gira “4 Latidos tour” que también llegará a Lima, Perú.

Esta gira marcará el esperado regreso de ambas agrupaciones al Perú, pero con una gran sorpresa, Camila y Sin Bandera interpretarán sus temas más emblemáticos por primera vez juntos sobre un escenario.

El concierto llegará acompañados por una increíble producción y 12 músicos en escena. Temas como “Te Vi Venir”, “Mientes”, “Kilómetros” y “Aléjate de Mí” son algunos con los que deleitarán a los asistentes al show.

Recientemente, las bandas mexicanas han paseado su talento en países como Estados Unidos, Costa Rica, México y España, donde tuvieron destacadas participaciones sobre el escenario. Estos shows han quedado grabados a través de las redes sociales.

El concierto de Camila y Sin Bandera se realizará el próximo 25 de mayo en el Jockey Club del Perú. Las entradas se pondrán a la venta desde el 18 de febrero por Teleticket de Wong y Metro. Habrá un descuento especial para clientes con tarjetas BBVA Continental.

PRECIOS con el 25% de DSCTO con tarjetas BBVA Continental:

PLATINUM (Stand up): S/. 313.70

VIP (Stand up): S/.179.20

GENERAL (Stand up): S/. 89.20

PRECIO REGULAR:

PLATINUM (Stand up): S/. 401

VIP (Stand up): S/.229

GENERAL (Stand up): S/. 114