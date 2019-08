¡Cambio radical! Susan Prieto luce renovada figura tras someterse a operación y bajar 40 kilos [FOTOS]

¡Nueva apariencia! La cantante Susan Prieto, conocida por participar en diferentes reality de canto de la televisión peruana, decidió hacer un cambio radical en su vida, por su salud.

En conversación con El Popular, la exparticipante de 'El Artista del Año' reveló que se sometió a una operación de banda gástrica para reducir su peso y que producto de esta intervención, ha bajado 40 kilos hasta el momento.

“Ahora mi estómago mide dos centímetros menos, casi nada. De hecho, mi cuerpo se recuperó rápido, en una semana estaba normal. Creo que tengo buen aguante al dolor, porque siento que no me afectó en nada”, contó.

De acuerdo con la artista, su peso comenzó a ser un problema porque le generaba dolor físico. “Llegó un momento donde no me sentía bien, en que me dolían las rodillas, las piernas, en el escenario no podía ser yo misma y por eso decidí hacerme la operación. Estoy bajando 40 kilos, 20 en la operación y 20 de manera natural”, sostuvo.

Además, no descartó retornar a la televisión debido a que con su nueva figura se siente más ligera y hábil para atreverse a tomar nuevos retos en la pista de baile.

ORGULLOSA DE SU FIGURA

No es la primera vez que Susan Prieto se refiere a su peso. Son varias las ocasiones en que públicamente ha defendido su figura e incluso, en una oportunidad tuvo una dura crítica para Magaly Medina, quien le dijo a Tilsa Lozano en una entrevista "si hay una persona gorda le voy a decir gorda, si es chancha, le voy a decir chancha".

"Yo nunca he tratado de ser el prototipo de cantante ni tener el cuerpo perfecto. Se me ha cerrado muchísimas puertas por ser como soy y muchísimas más se me van a seguir cerrado porque lamentablemente en la televisión hay mucha gente que piensa como Magaly", sostuvo la cantante en un video publicado en sus redes sociales el 2015.

"Si tu tienes un sueño, si quieres ser cantante, actriz, bailarina y no cumples con el aspecto físico que dice Magaly, lucha contra el estereotipo. Yo lucho diariamente contra el estereotipo y así se me cierren mil puertas por mi aspecto físico espero que se me abran muchísimas más por mi talento", cerró el tema en aquella ocasión.