Las recientes burlas sobre la condición de las personas con Síndrome de Down que realizaron Jorge Luna y Ricardo Mendoza en su programa “Hablando Huevadas” han vuelto a desatar indignación. El último en pronunciarse al respecto a ha sido Carlos Alcántara.

El popular ‘Cachín’, quien tiene un hijo -Lorenzo- que padece autismo, utilizó su cuenta de Instagram para compartir el comunicado emitido por el CONADIS en el que manifiestan su rechazo a “todo tipo de acto u comentario de índole ofensivo” hacia las personas con este trastorno y con discapacidad en general.

Junto a la imagen, el destacado actor escribió: “Mientras muchas familias luchan por sacar adelante a sus hijos (as) con habilidades diferentes o con alguna condición médica , hay mucha gente aun que continúa burlándose y riéndose de ellos , basta ya de hablar huevadas!”.

Inmediatamente, los seguidores del actor le dieron su total respaldo y expresaron su rechazo a este tipo de programas. Nair Bravo, modelo argentina y exchica reality comentó: “La ‘esencia’ del show habla tanto de la pobreza humana de quienes lo brindan como de quienes lo consumen”.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza vuelven a ponerse en medio de la polémica luego que se viralizara un video de uno de sus shows -que no se sabe si es reciente- en el que ambos comentan la reciente participación de la selección peruana en el Mundial de Futsal para personas con Síndrome de Down,

“He visto mucha gente con camiseta de Perú, tenía una ligera sospecha. Me informé que había un partido de la selección peruana de Futsal de personas con Síndrome de Down, parece que Perú está en el Mundial. No estoy muy al tanto. No soy muy hincha del fútbol Down, no lo he seguido, no sé quiénes son sus estrellas, quienes son sus diferentes”, indicó Jorge, causando la risa de los presentes.

Es ahí cuando interviene Ricardo para agregar: “Lo que más me ha llegado es que no entendieron el chiste, llegó con retraso”. Estas palabras generaron mayores carcajadas entre los asistentes al espectáculo; sin embargo, inmediatamente ambos conductores se encargaron de resaltar que lo dijeron sin ninguna mala intención.

