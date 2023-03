La modelo brasileña, Carol Reali , no dudó en pronunciarse sobre las últimas declaraciones de su expareja, Rafael Cardozo . El exchico reality criticó la actitud de la popular Cachaza tras no guardarle “luto” y presumir su nueva relación con André Bankoff .

Ante ello, la modelo señaló que la relación con el ‘Garoto’ no había terminado de un día para otro y que fue algo que se intentó solucionar durante meses.

“Ya uno no sabe lo que puede pasar en la cabeza de él. (....) ya uno intenta solucionar de alguna manera, pero cuando ve que ya no va... Esto no era de un mes atrás, esto se intentó arreglar en su momento”, en diálogo para ‘Amor y Fuego’.

Como se recuerda, Rafael y ‘Cachaza’ mantuvieron una relación amorosa por más de 12 años. Hoy en día, el modelo se mantiene soltero y la influencer tiene una relación con Andre Bankoff.





¿Qué dijo Rafael Cardozo sobre Carol Reali?

El exchico reality dio una entrevista para el programa ‘Estás en Todas’ de América TV en el que se reunió con Yaco Eskenazi para conversar de distintos temas. Lo que más llamó la atención fue su opinión sobre la nueva relación de su expareja Cachaza.

“¿Tú crees que la gente tiene que hacer luto? He aprendido que tú puedes enamorarte al día siguiente, no hay problema, hay que haber un luto de repente de mantenerlo en privado. Tienes que entrar a una relación respetando la anterior también, entonces, el luto de no enamorarse, ese luto no existe, te enamoras, te enamoras”, manifestó.

