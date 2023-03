Carol Reali, más conocida como ‘Cachaza’, volvió a romper su silencio para responder las fuertes revelaciones que hizo su expareja Rafael Cardozo, quien la acusó de llevarse todo del departamento que compartían cuando le pusieron fin a su relación de casi 12 años.

La modelo brasileña habló para las cámaras de “Amor y Fuego” y no pudo evitar ser consultada sobre qué tan cierto es abandonó el inmueble dejando únicamente un televisor y un colchón al exintegrante de “Esto es Guerra”.

“No pues… yo llevé mis cosas, las que yo trabajé duro para conseguirlas. Creo que está en mis redes, todo que traje es trabajo mío, lo que yo conseguí, lo que yo compré y creo que lo justo es sí yo salí de la casa, llevar mis cosas”, señaló la influencer, dejando entrever que ella es quien habría financiado todos los muebles de su hogar.

Carol Reali también se refirió al anillo de compromiso que Rafael Cardozo le pidió devolver tras el fin de su romance. “No (me molestó) eso ya depende de cada uno. Él me lo pidió y yo se lo devolví. Así lo quiso y yo no tuve problema en hacerlo”, aclaró.

En otro momento, Cachaza fue consultada sobre los motivos que provocaron su ruptura con Rafael Cardozo, y aunque no quiso ahondar en detalles, la modelo brasileña explicó que el fin de su relación ya se veía venir desde hace varios meses.

“Uno intenta arreglar las cosas y solucionarlas de alguna manera, pero cuando ve que ya no va... Eso ya no es de un mes atrás, venía de un buen tiempo. Es una relación larga y es difícil encontrar un solo motivo, fueron varias cosas, que se intentaron arreglar, pero no se dio. Todo bien y la vida sigue. Creo que ya estábamos en caminos muy distintos desde hace un buen tiempo”, agregó.





