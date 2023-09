Bryan Torres y Samahara Lobatón sorprendieron a todos tras el anuncio de su separación luego de una corta relación. Ahora, el cantante ha pedido que no lo vinculen más con la hija de la empresaria Melissa Klug.

Desde el comienzo de su relación, Bryan Torres y Samahara Lobatón se convirtieron en una de las parejas más comentadas del espectáculo peruano. Sin embargo, en agosto, el joven sorprendió a sus seguidores al poner fin a esta historia de amor.

Tras la ruptura, Bryan Torres no demorado en compartir varios textos en sus redes sociales, compartiendo mensajes reflexivos sobre las relaciones y el amor, acompañados de la enigmática frase: “Me llaman Romeo”.

“Usted cosecha lo que siembra”; “Yo no sirvo para ser mala persona, no me nace”; “Desde que pienso mal no fallo ni una”; “Si te vas a dar otra oportunidad en el amor, procura ver más allá de las palabras bonitas y de las promesas que no terminan por cumplirse, se te vas a enamorar de alguien” , publicó.





