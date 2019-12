Al conocido Bruno Pinasco no le entusiasma la idea de convertirse en padre pese a sus 45 años. “Yo la verdad no creo que me mandaría a ser padre”, manifestó a #Dilo de El Comercio.

El hijo de Luis Ángel Pinasco señaló además que si hubiese querido ser papá, lo habría intentado hace años. Ahora ve lejano esta posibilidad debido a su edad.

“Si se hubiese dado tendría que haber pasado hace algunos años. No me gustaría ser un papá mayor”, indicó.

A diferencia de Ricardo Morán o Ernesto Pimentel, el conductor de ‘Cinescape’ indicó que tiene otros sueños en la vida. “Tengo otros ideales, quiero llevar mi vida por otro lado”, sostuvo.

TÍO MALCRIADO

En otro momento, Pinasco contó que todos sus hermanos ya son padres y madres como Chiara Pinasco.

“Chiara es mamá, todos mis hermanos ya se han reproducido, ¡todos!”, sostuvo.

Al parecer, el papel de tío es el que más le gusta. Bruno Pinasco contó que se considera un “tío malcriado” por las constantes bromas que juega a sus sobrinos.

“Hace poco hicimos un viaje a Nueva York con mis sobrinos y nos hemos matado de la risa, la pasamos genial. Yo soy el tío malcriado, el que siempre les habla cosas que no debería hablar o los fastidio por otras cosas”, sostuvo.

Bruno Pinasco revela lo que opina de la paternidad