¡Bruno Pinasco envejeció! Mira la increíble transformación del conductor en Instagram

Bruno Pinasco publicó una fotografía en Instagram tras utilizar la famosa aplicación FaceApp, que te envejece en segundos. La instantánea provocó reacciones en sus seguidores porque el conductor de 'Cinescape' se ha caracterizado por permanecer muy lozano y saludable a sus 44 años.



"Jajaja", fue el breve comentario que la figura de América TV escribió como reseña que acompaña la curiosa imagen en la famosa red social de fotos y videos.

La respuesta de los usuarios a la sorpresiva imagen de Pinasco no se hizo esperar. "Algo que nunca va a suceder", "solo una APP pudo lograr que envejecieras", "eso es mentira", "te tiñes el pelo de negro y quedas igualito", "imposible, tú seguirás igual. Recuerdo cuando era chiquita y te veía en la tele y no has cambiado nada", fueron algunos de los comentarios de los seguidores del conductor.

El presentador de televisión aseguró que sigue unos tips para verse joven como dormir "lo más posible", ejercitarse en el gym, alimentarse sano y "alejado de las grasas y finalmente compartió su secreto mejor guardado: "bebo 200 litros de té al día", sostuvo.

