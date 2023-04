Bruno Ascenzo y Adrián Bello celebraron su décimo aniversario como pareja y compartieron su felicidad a través de las redes sociales. El actor y el cantante publicaron conmovedores mensajes en sus respectivos perfiles de Instagram y fueron felicitados por varios colegas suyos.

El director de ‘A los 40′ compartió varias imágenes junto a un pequeño tierno texto y reveló que, juntos, han superado varios obstáculos durante toda su relación.

“10 años. Una década de risas y llantos, esquivando obstáculos, abriendo caminos, inventando reglas. El mejor regalo para despertar todos los días con una sonrisa. Mi Bello amor. Gracias por querer -y seguir queriendo- caminar juntos. Por 50 más”, escribió.





Por su parte, el cantante publicó otra serie de imágenes junto a un romántico párrafo en el que le agradeció a su compañero de vida por tantos años juntos.

“Creo que escribo tantas canciones de amor porque por mucho tiempo pensé que no llegaría a experimentar algo verdadero. Una parte de mi se creyó el homofóbico cuento que eso no me correspondía en esta vida. Ahora que van 10 años de subidas y bajadas, ataques de risa y de lágrimas, sueños ganados y perdidos, mudanzas, gatos y miles de experiencias más junto a mi mejor amigo y compañero de vida, pienso: no existe algo más verdadero que esto. Esto es amor. Te quiero tantísimo.”





VIDEO RECOMENDADO

¿Quién es Joaquín Ramirez?