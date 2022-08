Luego que Yahaira Plasencia acaparara titulares de los medios de espectáculos por su crítica a la presentación de Manuel Aumaitre y Brunella Torpoco en “La Gran Estrella”, la intérprete de “Costumbres” decidió responder los comentarios de la engreída de Sergio George.

La ‘Ronquita de la salsa’ reconoció que no tuvo su mejor presentación en el reality conducido por Gisela Valcárcel, y remarcó que no toma de manera personal el comentario que hizo Yahaira.

“Yo he visto las redes. Yo soy una persona que a mí no me gusta el morbo, esas cosas malas. En realidad Yahaira no habló mal de mí, ni siquiera del chico (Manuel), además es un concurso donde ella está de jurado y tiene que dar su opinión, entonces, ella tuvo mucha razón al decir lo que dijo porque se notó descoordinado”, comentó la cantante a las cámaras de América Espectáculos.

Brunella Torpoco evitó entrar en dimes y diretes con Yahaira Plasencia y, por el contrario, consideró que está bien que dé su punto de vista debido a que es su función en “La Gran Estrella”.

“Cada quién tiene su forma de pensar. Yo no lo tomo a mal, hay que apoyar al artista peruano, hay que apoyarnos entre peruanos”, añadió.

Brunella Torpoco le responde a Yahaira Plasencia

¿Qué dijo Yahaira Plasencia?

Recordemos que Brunella Torpoco llegó a “La Gran Estrella” como refuerzo de Manuel Aumaitre, quien se encontraba sentenciado. Su presentación no convenció al jurado ni a las ‘Reinas’ del programa, y Yahaira Plasencia fue una de las encargadas de calificar a la dupla.

Para la artista, la salsa es un género musical bastante fuerte, por lo que se debía seguir trabajando para mejorar la técnica vocal del participante.

“Hacer salsa no es fácil, el tempo también es complicado, el sabor hay que tenerlo, es distinto (…) Es difícil tener a Brunella al costado y tratar de llevarle el ritmo y el sabor”, fue el comentario que muchos interpretaron como una dura crítica a Torpoco.

