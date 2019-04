Brunella Horna: "Terminé mi relación con Richard Acuña porque no me pidió matrimonio"

Tras haberse sometido a una sesión de hipnosis en el programa 'En boca de todos', Brunella Horna anunció el fin de su romance con el congresista Richard Acuña tras un año y medio de relación sentimental.

Evidentemente triste, la chiclayana aseguró que esta situación es "lamentable" tanto para ella como para su ahora ex pareja. "Lamentablemente, despúes de un año y medio aproximadamente, nuestra relación ha terminado", indicó la modelo al programa 'En boca de todos'.

En medio de la sesión, la también ex chica reality señaló que junto a Acuña había decidido no hacerlo público. "Por su familia e hijos y también por mi familia", sostuvo.

¿Por qué finalizaron su amorío? "Porque él no me pidió matrimonio", precisó en televisión.

Entre otros motivos, Horna reveló que decidió alejarse de su pareja porque este roncaba mucho. Sin embargo, no descartó volver con él si decidía someterse a un tratamiento para dejar de hacerlo. "Si me deja dormir tranquila, yo creo que no habría problema. Pero tendría que poner de su parte", agregó.

La modelo participó en la divertida secuencia a cargo del hipnotizador ecuatoriano conocido como 'Barak'.

