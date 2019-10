Fue un romance que se inició en medio de comentarios de un supuesto interés de la modelo por la posición económica de su novio. El tiempo pasó y su amor ha prevalecido a pesar de estas insinuaciones.

Se trata de la pareja conformada por Brunella Horna y Richard Acuña, quienes se unieron en 2017 y continúan hasta hoy como una de las parejas más conocidas y con más actividad en redes sociales compartiendo fotos de sus momentos juntos.

Sin embargo, ni siquiera sus muestras públicas de amor han logrado detener los cuestionamientos a su relación. Recientemente, una usuaria lanzó una fuerte declaración en contra de la modelo. “Estás para un hombre libre y sin hijos que por toda la vida lo unirá a su ex”.

Brunella Horna - Instagram

La chiclayana no se quedó callada y respondió a la cibernauta. “Estoy para un hombre que me ame y respete. Richard tiene cuatro hijos y la forma cómo los trata me enamorada más de él”, indicó.

De esta manera, Brunella Horna cerró el tema en torno a su pareja y sus hijos. A diferencia de lo que la usuaria considera, la exchica reality está feliz al lado de su novio y sus herederos.